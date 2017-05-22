Дагестанский боец избил судью за спорное решение

2017-05-22 16:04 | www.oxu.az | 3

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин был серьезно избит в гостинице дагестанским бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым после турнира Fight Nights в Астане. После избиения Габдуллин был госпитализирован в больницу с серьезными травмами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, врачи диагностировали у потерпевшего двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

По словам потерпевшего, никакого спора или конфликта с дагестанским спортсменом у него никогда не было. Во время спокойного разговора в номере гостиницы Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину, а через несколько минут к избиению судьи присоединился и брат спортсмена Гамзат. Братья были недовольны решением судьи по поединку между Гаджимурадом Хирамагомедовым и Георгием Кичигиным. При этом пострадавший не был участником судейской коллегии по этому бою. Дагестанского бойца разгневал спорный результат в титульном 5-раундовом бою турнира Fight Nights Global 65 в Астане в весе до 77,1 кг. Решение судей отдать победу в этом бою Кичигину удивило многих экспертов, был подан официальный протест, однако это не остановило Хирамагомедова от агрессивных действий.

Габдуллин является известным в Башкирии бойцом ММА, стоящим у стоков развития боевого самбо.

Н.О.