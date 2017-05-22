Встреча с настоящим искусством: в Баку отметили юбилей известного композитора (ФОТО)

2017-05-22 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку прошел показ балетов "Путешествие на Кавказ" и "Вальс надежды", посвященные 80-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата государственных премий, профессора Агшина Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На показе присутствовали известные деятели культуры и искусства, а также родные, друзья, ученики и многочисленные поклонники творчества Агшина Ализаде. Вечер прошел в теплой атмосфере, и балеты сопровождались бурными аплодисментами публики.

"Сегодняшние спектакли - это наша дань памяти прекрасному композитору. В свое время я исполняла ведущие партии в его балетах и помню, как каждый раз по окончании спектаклей он приходил к нам за кулисы, выражал глубокую благодарность и высоко отзывался о постановках", - сказала по окончании вечера народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы театра оперы и балета и Бакинской хореографической академии Камилла Гусейнова.

По ее словам, Агшин Ализаде - талантливый композитор и музыкант, яркая творческая личность - своими замечательными произведениями, несомненно, обогатил национальную культуру, дарил людям хорошую музыку и радость от встречи с настоящим искусством.

"Очень жаль, что Агшина Ализаде сегодня нет с нами. Но его беззаветное служение родной музыкальной культуре, замечательные произведения, получившие широкое признание, вошедшие в концертный репертуар многих азербайджанских и зарубежных исполнителей, всегда будут занимать особое место в истории национальной музыки", - подчеркнула Гусейнова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)