Телевидение КНДР показало кадры пуска ракеты - ВИДЕО

2017-05-22 16:22 | www.oxu.az | 3

Центральное телевидение КНДР показало подробное видео пуска в воскресенье ракеты «Пуккысон-2» с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Как передает Oxu.Az, видеоматериал показывает подготовку пуска ракеты, начиная с момента движения мобильной установки.

Японские специалисты в эфире японского телеканала NHK заявили, что была использована технология холодного пуска и что ракета работает на твердом топливе – об этом говорит столб дыма белого цвета.

Кроме того, ТВ продемонстрировало кадры Земли, снятые с помощью камеры, установленной на ракете. По мнению японских специалистов, это говорит уже об определенном уровне технологии передачи крупных объемов данных на большое расстояние.

Это второй пуск ракеты средней дальности «Пуккысон-2» с февраля этого года. Она представляет собой модифицированную версию БРПЛ – баллистической ракеты подводных лодок.

Н.О.