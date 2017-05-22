Сегодня Бакинское метро закроется в 2 ночи

2017-05-22 16:30 | www.oxu.az | 3

Бакинский метрополитен сегодня будет работать до 02:00.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава пресс-службы структуры Насими Пашаев.

По его словам, в связи с церемонией закрытия IV Исламских игр в ЗАО «Бакинский метрополитен» будет продлено время работы.

«В день открытия игр мы проработали до 02:40. Сегодня, если понадобится, время работы может быть увеличено».

Отметим, что сегодня завершаются Исламские игры солидарности Баку-2017. В 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится официальная церемония закрытия.

З.Г.

