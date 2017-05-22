IV Исламские игры солидарности завершились, Азербайджан занял первое место

2017-05-22 16:37 | www.apa.az | 2

В Баку завершились IV Исламские игры солидарности.

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, турнир, организованный в столице нашей страны финишировал соревнованиями теннисистов.

Таким образом, определились обладатели 268 комплектов медалей Исламиады. В течение 11 дней представители 40 стран завоевали 269 золотых, 267 серебряных, 350 бронзовых медалей – всего 886 наград. А команды 14 стран-участниц соревнований уезжают из Баку с пустыми руками.

162 из этих медалей завоевали азербайджанские спортсмены. Мы отстали по общему числу медалей от Турции (195), но по их пробе наша сборная стала победителем Исламиады. Тем самым наша страна впервые стала победителем мультиспортивного мероприятия. Нашим предыдущим лучшим достижением было то, что 2 года назад мы заняли 2-ое место на Европейских играх.

Сборная Азербайджана продолжила традицию Исламиады. Так, победителями Игр стали страны-организаторы – в 2005-ом году Саудовская Аравия, в 2013-ом году Индонезия. Но по числу золотых медалей Азербайджан опередил эти страны и установил абсолютный рекорд. Наша сборная завоевала 75 чемпионских титулов, установив невиданный результат в истории Исламиад. Рекордом стали и 195 медалей, завоёванные сборной Турции.

Наряду с 75 золотыми наша сборная удостоилась 50 серебряных и 37 бронзовых медалей. Турция, занявшая 2-ое место, отстала от нас на 4 золотые медали. Замкнул первую «тройку» с 98 наградами Иран.

N страны Золото Серебро Бронза Всего 1 Азербайджан 75 50 37 162 2 Турция 71 67 57 195 3 Иран 39 26 33 98 4 Узбекистан 15 17 31 63 5 Бахрейн 12 5 4 21 6 Алжир 7 12 21 40 7 Марокко 7 5 15 27 8 Индонезия 6 29 23 58 9 Египет 6 5 7 18 10 Киргизия 4 5 8 17 11 Саудовская Аравия 4 1 6 11 12 Иордания 3 1 11 15 13 Ирак 2 7 5 14 14 Казахстан 2 5 12 19 15 Туркмения 2 4 7 13 16 Катар 2 3 7 12 17 Нигерия 2 3 1 6 18 Сирия 2 2 6 10 19 Тунис 1 3 8 12 20 Камерун 1 2 6 9 21-22 Бангладеш 1 1 1 3 Сенегал 1 1 1 3 23 Гамбия 1 1 0 2 24-26 Бенин 1 0 1 2 Гвинея-Бисау 1 0 1 2 Мозамбик 1 0 1 2 27 Пакистан 0 3 9 12 28 Оман 0 3 4 7 29 ОАЭ 0 1 3 4 30-31 Гайана 0 1 2 3 Суринам 0 1 2 3 32 Джибути 0 1 1 2 33-34 Мали 0 1 0 1 Уганда 0 1 0 1 35 Афганистан 0 0 6 6 36-37 Кот-д`Ивуар 0 0 4 4 Таджикистан 0 0 4 4 38-39 Малайзия 0 0 2 2 Йемен 0 0 2 2 40 Ливан 0 0 1 1 Всего 269 267 350 886

В победе нашей сборной большую роль сыграли боевые виды спорта. Наиболее число медалей записали в актив нашей команды дзюдоисты (парадзюдо). Борьба на втором месте в этом списке. В нашу победу внесли вклад также таэквондо, бокс, каратэ. Наш третий вид спорта по числу медалей это атлетика (параатлетика).

На Исламиаде мы завоевали медали и в командных видах спорта. Баскетболисты, волейболисты и футболисты завершили борьбу с наградами. А наша гандбольная сборная выиграла одну из 2 медалей.

Наши спортсмены остались без медалей только в водном поло и теннисе.

Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего Борьба 12 6 5 23 Дзюдо/парадзюдо 11 12 3 26 Атлетика/параатлетика 10 4 4 18 Стрельба 6 3 1 10 Таэквондо 6 2 1 9 Спортивная гимнастика 5 5 2 11 Каратэ 5 2 3 10 Художественная гимнастика 4 2 2 9 Плавание 4 0 2 6 Бокс 3 3 1 7 Прыжки в воду 2 2 2 6 Баскетбол 2 0 0 2 Зорхана 1 3 3 7 Волейбол 1 1 0 2 Тяжёлая атлетика 1 0 3 4 Футбол 1 0 0 1 Гандбол 1 0 0 1 Ушу 0 3 3 6 Настольный теннис 0 2 2 4 Водное поло 0 0 0 0 Теннис 0 0 0 0

Отметим, что церемония закрытия Исламиады состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнётся в 21:00.