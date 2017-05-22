Дочь Алима Гасымова провела для отца грандиозный юбилей – восторг гостей Исламиады (ФОТО)

2017-05-22 16:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Дворце Гейдара Алиева прошел соло-концерт заслуженной артистки Азербайджана, известной исполнительницы мугама Фярганы Гасымовой, сообщает Trend Life. Концерт под названием "Mənə dünyanı verdin" (Ты подарил мне мир) был посвящен 60-летию ее отца – всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана, обладателя международной премии ЮНЕСКО, кавалера ордена "Слава" Алима Гасымова.

Имя Алима Гасымова является настоящим брендом Азербайджаном в музыкальном мире, его голос звучит с лучших сцен мира, на открытии самых грандиозных мероприятий, он не перестает удивлять мир новыми проектами, а уважение к этой личности не знает границ. Люди, знакомые с устадом (так называют мастера мугама в Азербайджане) знают, что кроме неординарного таланта, он поражает детской простотой, искренним отношением к людям и умением всегда поднять настроение. Что же еще может подарить дочь на юбилей такому отцу, далекому от тщеславия и мирских благ, который только живет и дышит только мугамом? Конечно же, только вечер мугама! И этот подарок стал лучшим в жизни в отца, признался после концерта Алим Гасымов.

В концерте, который прошел при аншлаге, с участием видных общественных деятелей, представителей культуры и науки, дипломатических миссий и многочисленных гостей IV Игр исламской солидарности, было все по-праздничному красиво – сцена, музыканты, необыкновенно добрая аура атмосферы зрительного зала, овации и цветы!

Фяргана Гасымова, которая предстала перед зрителями в великолепном платье от Центра национальной одежды Гюльнары Халиловой, выступила в сопровождении ансамбля из 18 музыкантов под управлением заслуженного артиста Рустама Зейналова.

На открытии вечера гостям был представлен видеоролик, повествующий о любви Фярганы к своему отцу, пройденном творческом пути. Они неоднократно с большим успехом выступили вместе на различных международных фестивалях и удостаивались всяческих почестей. И здесь можно с уверенностью сказать, что Фяргана достойная дочь своего отца, продолжившая его творчество, причем, на самом высоком уровне. А отец для нее всегда был не только агсаккалом семьи, верным защитником и другом, но и лучшим наставником в мир мугама. В праздничном вечере исполнение Фярганы постоянно сопровождалось яркими овациями.

Алим Гасымов, конечно же, не мог остаться в стороне и свою благодарность дочери также выразил композицией мугама. В заключении Алима Гасымова также поздравили внуки, и нескончаемые овации благодарных зрителей и букеты цветов…

(Автор: Вугар Иманов)