Изменена дата проведения приема граждан Кямаледдином Гейдаровым в Бейлагане

2017-05-22 16:45 | www.apa.az | 2

Изменена дата приема граждан, которую планировал провести министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 23 мая в 11:00 в здании Центра молодежи в Бейлагане. Дата приема перенесена на 24 мая.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, на приеме смогут принять участие жители Бейлаганского, Агджабединского, Физулинского, Ходжавендского районов и проживающие в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.