Изменена дата проведения приема граждан Кямаледдином Гейдаровым в Бейлагане
2017-05-22 16:45 | www.apa.az | 2
Изменена дата приема граждан, которую планировал провести министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 23 мая в 11:00 в здании Центра молодежи в Бейлагане. Дата приема перенесена на 24 мая.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, на приеме смогут принять участие жители Бейлаганского, Агджабединского, Физулинского, Ходжавендского районов и проживающие в этих районах вынужденные переселенцы.
На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.
Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.