В Стамбуле снесли ночной клуб «Reina» – ФОТО

2017-05-22 16:47 | www.oxu.az | 2

В Стамбуле сравняли с землей здание ночного клуба «Reina».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, клуб «Reina» приобрел печальную славу после инцидента в новогоднюю ночь, когда террорист расстрелял 39 посетителей заведения.

Причины сноса клуба пока не называются.

Отметим, что теракт в ночном клубе «Reina» в Стамбуле произошел в ночь на 1 января 2017 года. В результате теракта погибли 39 человек, 69 были ранены.

Совершивший теракт выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов был задержан. Прокуратура Стамбула потребовала для него 40 пожизненных сроков и 2397 лет тюремного заключения .

З.Г.

