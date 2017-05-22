В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представит спектакль «Имя»

2017-05-22 16:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» (Независимый театральный проект) второго июня представит спектакль «Имя», сообщили в понедельник в Центре.

Авторами известной пьесы «Имя» ("Le Prenom") являются французские драматурги Александр де Ла Пательер (Alexandre de La Patelliere) и Матье Делапорт (Matthieu Delaporte).

Режиссером-постановщиком спектакля «Имя», который представит театр «Ателье», является Дайнюс Казлаускас. Роли в спектакле исполняют Мария Куликова (Маргарита), Георгий Дронов (Леонид), Константин Юшкевич (Андрей), Мария Рышенкова (Анна) и Антон Эльдаров (Евгений).

Сюжетная линия пьесы взята из жизни: за ужином обсуждается имя, которым назовут новорожденного члена семьи. Спектакль, где отражены любовь и интрига, подарит зрителям интересные и приятные мгновения.

Отметим, что у пьесы «Имя» ("Le Prenom") была очень удачная судьба. Премьера одноименного спектакля, поставленного на основании произведения, состоялась в 2010 году в Театре Эдуарда VII в Париже, и пьеса на этой сцене была сыграна 243 раза. В течение последующих двух недель после премьеры право на постановку пьесы приобрели престижные театры большинства европейских стран, а также Израиля, стран Латинской Америки и США.

В 2012 году произведение было экранизировано под одноименным названием, и в 2013 году во Франции был удостоено двух номинаций кинопремии «Сезар».

Премьера спектакля «Имя» в театре «Ателье» состоялась 31 января 2016 года.

«Ателье» - крупнейший частный театр, функционирующий в России. Основные принципы театра – постановка спектаклей профессионалами высокого уровня, исполнение ролей самыми сильными звездами сцены, постановка только пьес, завоевавших симпатию современных зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)