"Турецкие авиалинии" меняют правила провоза багажа

2017-05-22 16:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) меняют правила по провозу багажа. Об этом в понедельник сказали Trend в бакинском офисе THY.

По новым правилам, пассажиры THY могут сдать в багаж только один груз весом до 23 килограммов.

Новые правила вступят в силу с первого июля текущего года.

До этого пассажирам разрешалось сдавать в багаж две единицы груза с общим весом до 25 килограмм.

Правила перевоза ручной клади не претерпели изменений.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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