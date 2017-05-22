"Турецкие авиалинии" меняют правила провоза багажа
2017-05-22 16:49 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) меняют правила по провозу багажа. Об этом в понедельник сказали Trend в бакинском офисе THY.
По новым правилам, пассажиры THY могут сдать в багаж только один груз весом до 23 килограммов.
Новые правила вступят в силу с первого июля текущего года.
До этого пассажирам разрешалось сдавать в багаж две единицы груза с общим весом до 25 килограмм.
Правила перевоза ручной клади не претерпели изменений.
(Автор: Орхан Гулузаде)
@o_quluzade