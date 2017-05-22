Новое назначение от Закира Гаралова

2017-05-22 17:12 | www.oxu.az | 3

В Бакинской городской прокуратуре произошло новое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующим приказом Генпрокурора Закира Гаралова Турал Асланов назначен помощником прокурора Баку по общественным связям.

До этого Т.Асланов занимал должность старшего прокурора следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил новое назначение.

А.М.

