Кто может стать владельцем обменника? - ПРАВИЛА

2017-05-22 17:20 | www.oxu.az | 3

Пункты обмена валюты через короткое время будут вновь восстановлены.

Согласно изменениям в закон «О валютном регулировании», отныне владельцами обменников могут стать и физические лица. Для этого требуется залог.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил экономический эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, согласно законодательству, размер залога зависит от местоположения обменника.

«Если обменник находится в Баку, то потребуется залог в 50000 манатов и 50000 долларов.

В Абшеронском районе, в Сумгаите и Гяндже желающие стать владельцами обменников должны предоставить залог в размере 25000 манатов и 25000 долларов.

В других регионах размер залога составляет 10000 манатов и 10000 долларов».

Будущий владелец обменника также должен получить лицензию в Палате надзора над финансовыми рынками.

У.А.

