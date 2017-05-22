Кредит Azər-Türk Bank на 100 млн. манатов передан «Аграркредит»

2017-05-22 17:20 | www.apa.az | 3

Azər-Türk Bank в июле 2016 года предоставил Bank Standard для улучшения ликвидности кредит в размере 100 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в годовой финотчетности Azər-Türk Bank за 2016 год, аудированной Ernst&Young CIS. Однако в сентябре 2016 года было принято решение аннулировать лицензию Bank Standard. В связи с этим по предоставленному кредиту Bank Standard никаких платежей не осуществлял.

Руководство считает, что Azər-Türk Bank не нес риски по этому кредиту, что подтверждается различными доказательствами, полученными из госорганов в 2016 году. На 31 декабря 2016 года остаток по данному кредиту составлял 103,319 млн. манатов и решением Кабмина Азербайджана от 10 февраля 2017 года обязательства Bank Standard по данному кредиту и Azər-Türk Bank перед Центральным банком были переданы «Аграркредит».