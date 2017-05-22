Принята итоговая декларация стамбульского саммита ОЧЭС

2017-05-22 17:20 | www.apa.az | 3

В Стамбуле завершился 25-й саммит глав государств и правительств стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).



Как сообщает АПА, участники саммита приняли итоговую декларацию.





Руководители стран-членов Организации выразили готовность вносить вклад в борьбу с терроризмом и наращивать экономическое взаимодействие.





В декларации саммита участники форума выступили против всех форм и проявлений терроризма, каковы бы ни были его источники, мотивы и цели: «Мы продолжим проявлять общую международную солидарность и вносить вклад в борьбу с терроризмом».

В декларации подчеркивается важность развития сотрудничества на основе подхода, в большей степени ориентированного на проектную деятельность и достижение результатов в таких областях, как сельское хозяйство и агропромышленность, банковская и финансовая сферы, борьба с организованной преступностью, таможенные вопросы, образование, чрезвычайная помощь, энергетика, защита окружающей среды, здравоохранение и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, институциональное обновление и надлежащее управление, наука и технологии, туризм, культура, торгово-экономическое развитие и транспорт.

В Декларации отмечается, что страны ОЧЭС поддерживают усилия по обеспечению дополнительных безопасных и надежных решений в сфере морского транспорта — сверх существующих и будущих транспортных потоков между государствами-членами ОЧЭС, Европы и Азии и по облегчению участия экономик государств-членов ОЧЭС в глобальной экономике.

Участники саммита считают, что эффективная реализация конкретных совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, таких как кольцевая автодорога вокруг Черного моря и морские магистрали в регионе ЧЭС будет способствовать росту инвестиций во внутрирегиональную торговлю, туризм и транспорт, а также успеху ОЧЭС.