Доход Кадырова увеличился вдвое

2017-05-22 17:27 | www.oxu.az | 3

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, составив 11,46 миллиона рублей.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте администрации региона.

В 2015 году политик заработал чуть более шести миллионов рублей (106 тыс. долларов). Из нового документа следует, что Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком площадью 3668 квадратных метров. Также у него, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Транспорта у Кадырова нет.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 миллиона рублей (36 тыс.долларов) (в 2015-м ее доход составил более 2,8 миллионов рублей (49 тыс.долларов)). Кроме того, двое из 12 несовершеннолетних детей Кадырова, имена которых в декларации не указаны, заработали по 9,95 миллиона (175 тыс.долларов) каждый. В прошлом году их доход составлял примерно по 200 тысяч рублей (4 тыс.долларов) на каждого. Источник их доходов в декларации не уточняется.

Н.О.