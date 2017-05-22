SOCAR пробурит 8 дополнительных скважин на морском месторождении

2017-05-22 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет добывать дополнительно около 14,6 тысячи тонн нефти ежегодно за счет бурения восьми новых скважин на морском месторождении "Банка Дарвина", говорится в сообщении SOCAR, размещенном на официальном сайте компании в понедельник.

В связи с этим SOCAR ведет реконструкцию платформы №740 на месторождении.

"На сегодняшний день шахты и обсадные колонны четырех скважин установлены на проектной глубине, завершены работы по цементированию, собран новый манифольдный блок, проведены технологические линии", - сказано в сообщении.

Ежесуточный дебет каждой скважины ожидается на уровне пяти тонн нефти.

В январе-апреле 2017 года SOCAR добыла на оффшорных и оншорных месторождениях страны 2,46 миллиона тонн нефти против 2,52 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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