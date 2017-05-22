Госкомпании Азербайджана задолжали бюджету 1,4 млрд. манатов

2017-05-22 17:25 | www.apa.az | 3

Госкомпании Азербайджана в 2016 году существенно сократили налоговые долги в госбюджет.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», об этом говорится в заключении Счетной палаты о выполнении госбюджета за прошлый год. Согласно материалам Счетной палаты, в 2016 году налоговые долги в госбюджет Азербайджана сократились на 979 млн. 314,3 тыс. манатов или на 40,6% – до 1 млрд. 434 млн. 449,4 тыс. манатов. В целом, на 1 января 2017 года размер основного налогового долга в бюджет составляет 860 млн. 589,8 тыс. манатов, на финансовые санкции приходится 193 млн. 47,2 тыс. манатов, на пеня – 380 млн. 812,4 тыс. манатов.

По данным Счетпалаты, 97,6% налоговых долгов или 1 млрд. 400 млн. 380,5 тыс. манатов приходится на долги ненефтяного сектора. При этом за 2016 год налоговые долги нефтяного сектора увеличились на 5,7%, тогда как ненефтяного – сократились на 41,2%.

Долг предприятий госсектора составляет 365 млн. 419,5 тыс. манатов или 25,5% всех долгов, частного – 1 млрд. 690 млн. 29,9 тыс. манатов или 74,5%. В 2016 году налоговые долги госпредприятий сократились на 68,8%, частных – на 13,9%.

Среди государственных структур в 2016 году существенного снижения долгов добилось ОАО «Азерэнержи», которое сократило долги на 796 млн. 289,7 тыс. манатов – до 3 млн. 506,2 тыс. манатов, в том числе погасило сумму основного долга на 390 млн. 295,5 тыс. манатов.