Şimali Koreya raketin buraxılış kadrlarını yaydı – VİDEO
2017-05-22 17:38 | www.oxu.az | 4
Şimali Koreya Mərkəzi televiziyası bazar günü Pxenan-Namdo əyalətinin Pukçxan rayonundan “Pukkıson-2” raketinin buraxılışının əks olunduğu videonu yayıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, videomaterialda raketin buraxılışa hazırlığı göstərilir.
Yaponiyanın NHK telekanalının efirində yapon mütəxəssisləri bəyan ediblər ki, raket bərk yanacaq ilə işləyir, bunu ağ rəngli tüstü sübut edir.
Bundan başqa, TV televiziya raketə quraşdırılmış kamera ilə çəkilmiş Yerin kadrlarını nümayiş etdirib.
Bu, orta məsafəli “Pukkıson-2” raketinin ikinci buraxılışıdır. Raket sualtı gəmilərin ballistik raketinin modifikasiya edilmiş versiyasıdır.