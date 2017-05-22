В Баку резко подорожало съемное жилье – ЦЕНЫ

2017-05-22 17:30 | www.oxu.az | 3

В Баку в последний месяц резко выросли цены на съемное жилье. Речь идет о новых 1-2-комнатных квартирах в центре города.

Как передает Oxu.Az, эксперт по недвижимости Вагиф Гусейнов заявил Fins.az, что приток туристов в страну в последний месяц увеличил спрос на съемное жилье. В результате стоимость аренды сильно выросла.

Эксперт заявил, что туристы обычно предпочитают съемное жилье или отели средней ценовой категории. В настоящее время цены в отелях Баку либо очень высокие, либо очень низкие.

Стоимость однокомнатного номера в 4-звездочном отеле в центре города составляет 90 манатов, а двухкомнатной квартиры – 150-160 манатов. Дешевые отели стоимостью 20-30 манатов в день обычно некачественные и расположены очень далеко от центра.

В результате вырос спрос на квартиры возле станций метро «Ичеришехер», «Сахиль», «Гянджлик», «Нариман Нариманов», на улице 28 Мая, «Торговой» и других местах в центре города.

В результате в центре города стоимость аренды 1-2-комнатных квартир выросла более чем на 50%. Например, 1-комнатная квартира, которую раньше сдавали за 500-700 манатов, сейчас предлагается за 1100 манатов.

По словам В.Гусейнова, данная тенденция носит временный характер: «Впереди соревнования «Формулы-1», которые любят смотреть представители богатых слоев. Такие люди предпочитают оставаться в дорогих отелях.

С другой стороны, в летние месяцы интерес иностранных туристов к Баку падает. Учитывая это, можно ожидать падение спроса на съемное жилье и возвращение цен на аренду на прежний уровень».

У.А.

