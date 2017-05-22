Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения

2017-05-22 17:35 | www.oxu.az | 3

Грузия, Турция и Азербайджан в июне и сентябре 2017 года планируют провести совместные военные учения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в Тбилиси заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

23 мая Изория, Гасанов, а также глава турецкого оборонного ведомства Фикри Ышык проведут в Батуми встречу в рамках трехстороннего министериала.

По данным грузинских СМИ, с 4 по 14 июня текущего года в Турции пройдут турецко-грузино-азербайджанские военные учения Caucasus Eagle с участием сил специальных операций трех стран.

A.M.

