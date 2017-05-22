Глава МИД Азербайджана ответил на вопросы европейских депутатов о нагорно-карабахском конфликте

2017-05-22 17:42 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены нынешний уровень отношений и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, был проведен обмен мнениями о начале официального переговорного процесса по соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и нашей страной.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров отметил важность неселективного и единого подхода на основе принципа уважения территориальной целостности и суверенитета в рамках границ, признанных на международном уровне, как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности в связи с затянувшимися конфликтами. Министр добавил, что попытки силовым путем изменить признанные на международном уровне границы государства неприемлемы.

После встречи министр Э.Мамедъяров ответил на вопросы членов делегации. Среди них были вопросы о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.