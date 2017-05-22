Сотрудник «APA Holding» стал победителем конкурса «Лучшее фото Исламиады»

2017-05-22 17:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», победитель конкурса сотрудник «APA Holding» Ниджат Алили получил подарок.

Ему вручил награду бывший фото-редактор агентства «Reuters» Гари Кемпер, который был фото-руководителем Олимпийских игр, состоявшихся в 1996-ом году в Атланте и в 2000-ом году в Сиднее. Опытный специалист заявил о том, что фото, сделанное Алили признано лучшим экспертной группой.

По его словам, это фото намного лучше остальных: «При съёмках я отдаю предпочтение отличительной особенности фото, а снимок, сделанный Ниджатом получился совершенно особенным. Это фото заслуживает самой высокой оценки на уровне агентства «Reuters».