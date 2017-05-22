ЕС и Британия в июне начнут переговоры о Brexit

2017-05-22 17:42 | www.oxu.az | 3

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся ориентировочно 19 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent, об этом сообщил глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье в понедельник, 22 мая, в Брюсселе.

Сегодня все 27 стран, остающихся в Евросоюзе, уполномочили Барнье начать переговорный процесс о Brexit. Конечной целью переговоров является заключение до марта 2019 года соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Барнье надеется, что эта часть завершится к началу 2018 года. В соглашении также будут определены основные рамки будущих отношений Лондона и Брюсселя - эти темы относятся ко второму этапу переговоров.

Отметим, Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.

Н.О.