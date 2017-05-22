Деятельность Facebook, Twitter, Google и YouTube должна регулироваться - канцлер Австрии

2017-05-22 17:42 | www.trend.az | 3

ВЕНА /Trend/ - Деятельность Facebook, Twitter, Google и YouTube должна регулироваться в рамках определённых правовых рамок и необходимо определить механизм их налогообложения, что позволит обеспечить большую прозрачность, считает федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Такие крупные гиганты не платят налоги, а это большая проблема для медийного СМИ, для развития качественной журналистики. Поэтому нужны правовые рамки, усиление механизмов протекционизма, чтобы противодействовать монополии",- сказал канцлер в ходе проходящего в понедельник в Вене Европейского газетного конгресса, заметив, что в парламент страны уже представлен законопроект по вопросу налогообложения.

По его словам, на сегодня также отсутствуют подходящие рычаги регулирования деятельности СМИ, имеются злоупотребления, и не только со стороны провайдеров, но и хакеров. Сегодня деловые новости в интернет-медиа не имеют столько кликов, нежели обсуждения вокруг миграционного кризиса и кризиса беженцев.

"Предлагаются разные подходы, и выдвижение лишь одного из требований о закрытии Средиземноморского маршрута может вывести эту новость на первую полосу газет, с целью привлечения внимания. При этом условия, которые реально обсуждаются на уровне ЕС, и соглашения с Сенегалом и с другими странами, не являются такими актуальными", - отметил канцлер.

Не будет иметь такого успеха его [канцлера] статья о фискальной политике на 25 тысяч знаков, чем политическая новость, которая не требует больших раздумий и на половину состоит из инсценировки и постановки [в последнее время в политике Австрии наблюдается усиление этого].

"Сегодня политики должны создать условия, чтобы СМИ могли выполнять функции просветителя. В этой связи в настоящее время обсуждается вопрос субсидирования качественных СМИ и это будет совершенно новый порядок поддержки газет и других медиа-изданий", - сказал Кристиан Керн.

(Автор: Илаха Мамедли)