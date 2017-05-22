Дорожная полиция: Запрет на движение по специальным желтым полосам будет снят завтра

2017-05-22 17:56 | www.apa.az | 3

Главное управление дорожной полиции сделало заявление в связи с ограничением движения на некоторых улицах и дорогах столицы во время IV Игр Исламской солидарности.

Как сообщили АПА в управлении, в связи с играми на некоторых улицах и дорогах страны были применены разделительные полосы (желтые полосы). Эти полосы с 5 по 25 мая могли пересекать лишь привлеченные к IV Играм Исламской солидарности транспортные средства.

Главное управление дорожной полиции доводит до сведения водителей, что для обеспечения беспрерывного и свободного движения транспорта 23 мая с 12:00 запрет на пресечение этих полос будет снят.