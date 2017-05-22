На турнире ММА 12-летняя девочка победила 24-летнюю соперницу

2017-05-22 17:55 | www.oxu.az | 3

В Токио на турнире по смешанным единоборствам Deep Jewels 16 состоялся необычный поединок.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.ru, поединок прошел по любительским правилам смешанных единоборств.

В весовой категории до 43 килограммов среди девушек 12-летняя японка проводила дебютный поединок в смешанных единоборствах.

Противостояла ей гораздо более опытная 24-летняя Момоко Ямасаки, у которой в послужном списке значилось пять боев (две победы/три поражения).

Итогом встречи стала победа девочки-подростка, сумевшей задушить соперницу за три минуты. Поединок проходил по правилам аматорского MMA.

И.Н.