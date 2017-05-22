Путин посетит Париж

2017-05-22 17:57 | www.apa.az | 3

29 мая Владимир Путин по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона посетит Париж с визитом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «kremlin.ru», главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон замка Версаль выставку, посвящённую 300-летию поездки Петра I во Францию – первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами.

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине.