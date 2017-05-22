Азербайджанская актриса рассказала о непристойном предложении от пожилого бизнесмена

2017-05-22 18:10 | www.oxu.az | 3

Молодая актриса, ведущая Зарина Гурбанова дала интервью сайту Yenicag.az.

Как передает Oxu.Az, актриса рассказала о своей личной жизни.

«4 года назад я была ведущей передачи «İkinci sənət» на телеканале «Xəzər». Я приглянулась одному бизнесмену. Он известил меня об этом. Затем, когда я шла на работу, он преградил мне путь и сказал, что либо я стану его любовницей, либо меня уволят. Я пристыдила его тем, что гожусь ему во внучки. Он ответил, что купит мне «Porsche» и дом на «Торговой»», - заявила З.Гурбанова.

Актриса отметила, что домогавшемуся ее мужчине было больше 70 лет.

«Он преграждал мне дорогу на автомобиле. Я хорошо знаю, как сегодня зарабатывают на хлеб певицы и актрисы. Мне поступало много таких предложений, но я отказывалась. Один чиновник даже плакал передо мной, мол я похожа на девушку, которую он любил. Мне жаль таких людей», - сказала она.

А.С.

