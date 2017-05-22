Россия планирует поставки новых вооружений Армении

2017-05-22 18:30 | www.oxu.az | 2

Россия планирует поставки новых систем вооружения, в том числе вертолетов и оборонных систем, в страны ОДКБ в 2017 году.

Как сообщает Oxu.Az, об этом в беседе с агентством Sputnik заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, поставки будут осуществляться в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в области обороны с Арменией , Беларусью и Казахстаном.

Речь идет прежде всего о поставках авиационной техники, в частности вертолетов, систем противовоздушной обороны и БТР.

Кроме того, по словам заместителя генсекретаря ОДКБ Валерия Семерикова, ОДКБ может реализовать в ближайшие годы план, предусматривающий бесплатное предоставление вооружения силам быстрого реагирования.

Н.О.