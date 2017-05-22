Держателей пластиковых карт MasterCard ждут новые подарки от Bank BTB

2017-05-22 18:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С 22 мая по 22 июня клиенты банка BTB, являющиеся держателями пластиковых карт MasterCard, получат поощрительные подарки в самом крупном гипермаркете страны Bravo, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

"Клиенты банка, владющие картами MasterCard, произведя покупки не менее чем на 40 манат, смогут предоставить чек представителю клиентского обслуживания банка и выбрать один из предоставленных подарков", - говорится в сообщении.

Получить более подробную информацию о кампании можно в Информационном центре (012 946), на официальном сайте банка (www.btb.az) и на странице в Facebook (www.facebook.com/bankbtb)