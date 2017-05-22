Установлены личности погибших при пожаре братьев - ОБНОВЛЕНО
2017-05-22 18:34 | www.apa.az | 3
Установлены личности погибших при пожаре братьев.
Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, ими являются Чейкуллаев Александр Петрович (52 года) и Чейкуллаев Анатолий Петрович (54 года).
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18:25
В Баку в жилом здании произошел пожар.
Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, пожар был зарегистрирован по адресу Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова 11, на 4-м этаже одного из 5-этажных зданий.
На место происшествия прибыли пожарные МЧС. Пламя было потушено. В результате инцидента погибли 2 брата. Устанавливаются их личности.