Установлены личности погибших при пожаре братьев - ОБНОВЛЕНО

2017-05-22 18:34 | www.apa.az | 3

Установлены личности погибших при пожаре братьев.

Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, ими являются Чейкуллаев Александр Петрович (52 года) и Чейкуллаев Анатолий Петрович (54 года).

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18:25

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, пожар был зарегистрирован по адресу Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова 11, на 4-м этаже одного из 5-этажных зданий.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС. Пламя было потушено. В результате инцидента погибли 2 брата. Устанавливаются их личности.