В Баку прошли Дни культуры пяти стран, посвященные Исламиаде (ФОТО)

2017-05-22 18:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сольным концертом популярного турецкого исполнителя Бурака Кута завершились мероприятия, проводимые в Баку Национальным бюро по пропаганде туризма (НБПТ), посвященные IV Играм исламской солидарности, сообщили Trend Life в пресс-службе НБПТ.

С 13 по 21 мая НБПТ организовало Дни культуры стран, принимающих участие в Исламиаде, – Ирана, Индонезии, Малайзии, Египта, Турции, а также церемонию встреч участников Игр в Бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев и концертные программы в Деревне атлетов.

Так,13 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Ирана, мероприятия продолжились и 14 мая на улице Низами. Наряду с этим 14 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Индонезии и Малайзии, 19 мая – День культуры Египта, а 20-21 мая – Дни культуры Турции.

Все мероприятия были проведены совместно с дипломатическими представительствами указанных стран.



Организованные Дни культуры вызвали большой интерес как жителей Баку, так и многочисленный гостей города. Представители стран выступили с концертными программами, в ходе которых прозвучали национальные композиции, были представлены танцевальные номера. Одними из самых интересных и запоминающихся моментов Дней культуры были выступления артистов в национальных костюмах, которые придали мероприятию особый колорит.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)