В Баку снимается запрет на проезд по выделенным в связи с Исламиадой полосам движения

2017-05-22 18:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку с завтрашнего дня будет снят запрет на проезд по специально выделенным в связи с IV Играми исламской солидарности полосам движения на автодорогах.

Как сообщили Trend в понедельник в Главном управлении государственной дорожной полиции, с 5 по 25 мая был установлен запрет на движение транспортных средств, за исключением оперативных автомобилей и транспортных средств, привлеченных к IV Играм исламской солидарности Баку-2017, по специально выделенным в связи с Играми полосам движения.

Главное управление государственной дорожной полиции доводит до сведения водителей, что в целях обеспечения беспрерывного и удобного движения транспортных средств, 23 мая с 12:00 запрет на проезд по выделенным желтыми линиями полосам движения будут снят.

(Текст: Талех Агавердиев)