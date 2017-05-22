Названо число умерших от гепатита в Азербайджане

2017-05-22 19:00 | www.oxu.az | 3

В прошлом году в Азербайджане от острого вируса гепатита В умерло 18, от вируса гепатита C - 11 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Госкомитете по статистике.

В Госкомстате отметили, что на основании информации министерства здравоохранения, в 2016 году количество зарегистрированных больных с вирусами гепатитов (A,B,C и другие формы) по стране составило 319 человек. Из них у 126 больных обнаружен острый гепатит B, у 120 больных - острый гепатит С. В целом 112 больных - женщины.

Среди больных 31 ребенок в возрасте 0-17 лет.

По городу Баку зарегистрирован 101 больной с вирусами гепатитов (A,B,C и другие формы), 37 из них заражены острым гепатитом В, 43 человека - острым гепатитом С. Женщин среди них - 37. В столице среди больных количество детей в возрасте 0-17 лет составило 6 человек.