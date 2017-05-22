Азербайджан является замечательным соседом Ирана – Рухани

2017-05-22 18:56 | www.trend.az | 3

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран и Азербайджан имеют хорошие отношения и координированное взаимодействие, сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«Азербайджан является замечательным соседом Исламской Республики. Отношения между двумя странами хорошо развивались при 11-м правительстве Ирана и Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве», - сказал Рухани в понедельник на своей первой пресс-конференции после переизбрания президентом страны, передает корреспондент Trend.

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