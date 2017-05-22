Полковник МЧС раскрыл детали пожара в Баку, унесшего жизни двух братьев - ОБНОВЛЕНО-2

2017-05-22 19:10 | www.apa.az | 3

«Информация о пожаре поступила в службу противопожарной безопасности примерно в 16:53. Первый пожарный автомобиль прибыл на место происшествие спустя 6 минут и сообщил о том, что 4 этаж здания объят огнем».

Как сообщает АПА, информацию об этом предоставил замначальника службы противопожарной безопасности МЧС полковник Рза Худиев.

По его словам, немедленно на место происшествия была отправлена техника и личный состав, которым в течение 30 минут удалось предотвратить распространение огня. Спустя 15 минут пламя было полностью потушено.

«Во время тушения пожара был спасен 2-летний ребенок. Во время осмотра были обнаружены трупы Чейкуллаева Александра Петровича (52 года) и Чейкуллаева Анатолия Петровича (54 года). По словам соседей, один из них был болен, другой же испытывал алкогольную зависимость, вел праздную жизнь», - сказал полковник.

Представитель МЧС отметил, что в результате пожара сгорели воспламеняемые конструкции однокомнатной квартиры общей площадью 30 кв. м: «По утверждению соседей, сначала в здании раздался взрыв, разбилось окно, после чего начался пожар. В настоящий момент ведется расследование для выяснения причин произошедшего».

Что касается вопроса, кто от чего умер, Р. Худиев заявил, что это станет известно после экспертизы.

МЧС распространило информацию в связи с пожаром.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, в Бинагадинском районе города Баку в квартире на 4 этаже пятиэтажного здания сгорели воспламеняемые конструкции и предметы однокомнатной квартиры.

Во время пожара были обнаружены 2 трупа, еще 2 человека были эвакуированы.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Огонь был потушен пожарными.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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18:34

Установлены личности погибших при пожаре братьев.

Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, ими являются Чейкуллаев Александр Петрович (52 года) и Чейкуллаев Анатолий Петрович (54 года).

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18:25

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает сотрудник АПА с места происшествия, пожар был зарегистрирован по адресу Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова 11, на 4-м этаже одного из 5-этажных зданий.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС. Пламя было потушено. В результате инцидента погибли 2 брата. Устанавливаются их личности.