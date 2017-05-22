Известный главврач скончался после тяжелой болезни

2017-05-22 19:14 | www.oxu.az | 3

Скончался главврач Медицинского центра «Sağlam Ailə», врач-терапевт Вугар Абдуллаев.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, В.Абдуллаев, страдающий раком поджелудочной железы, ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Отметим, что В.Абдуллаев родился 11 ноября 1969 года. В 1986-1993 гг. обучался на лечебно-профилактическом факультете Азербайджанского медицинского университета.

В 1994-2002 гг. работал в Военном госпитале министерства национальной безопасности.

В 2002-2013 гг. был врачом-терапевтом в Военном госпитале Государственной погранслужбы.

В 2003-2013 гг. возглавлял отделение терапии в Военном госпитале Государственной погранслужбы, участвовал во многих местных и международных тренингах, курсах повышения квалификации и обмена опытом.

С 2013 года был врачом-терапевтом Медицинского центра «Sağlam Ailə» и главврачом указанного медицинского учреждения.

C.Б.

