В Бразилии из тюрьмы сбежали 30 заключенных

2017-05-22 19:12 | www.trend.az | 4

Не менее 30 заключенных совершили в ночь на понедельник побег из исправительного комплекса города Сан-Луис в бразильском штате Мараньян, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства штата по делам пенитенциарной администрации.

По сообщению портала Folha de Sao Paulo, сообщники бандитов взорвали часть стены здания тюрьмы с наружной стороны, через пролом и был совершен побег.

Охрана открыла стрельбу, в итоге двое беглецов были застрелены. Еще шестерых поймали позднее, в бегах пока остаются 24 заключенных, идет их розыск.