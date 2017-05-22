В Венесуэле губернатор штата обвинил террористов в поджоге 50 автобусов

2017-05-22 19:14 | www.trend.az | 3

Губернатор венесуэльского штата Боливар Франсиско Ранхель Гомес обвинил террористов в поджоге в понедельник рано утром 50 автобусов на территории этого штата, передает РИА Новости.

"Предприятие боливарианского народа TransBolivar было атаковано руками террористов, к этому часу пострадал 51 автобус", - написал Ранхель в своем микроблоге в Twitter. Он не уточнил, о каких именно террористах идет речь.

По словам губернатора, в итоге более 170 тысяч пользователей общественного транспорта могут столкнуться с трудностями при передвижениях. Для поджога машин использовались бутылки с зажигательной смесью.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов составляет от 45 до 48 человек.