Азербайджан является замечательным соседом Ирана – Рухани (версия 2)

2017-05-22 19:15 | www.trend.az | 4

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ТЕГЕРАН /Trend/ - У Ирана и Азербайджана хорошие отношения и координированное взаимодействие, сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«Азербайджан является замечательным соседом Исламской Республики. Отношения между двумя странами при 11-м правительстве Ирана и Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве развивались хорошо», - сказал Рухани в понедельник на своей первой пресс-конференции после переизбрания президентом страны, передает корреспондент Trend.

Рухани отметил, что это сотрудничества и взаимодействие между двумя странами будет продолжено, добавив, что отношения между Ираном и Азербайджаном являются стратегическими.

«Связи между двумя странами вышли за пределы двусторонних отношений. Были проведены трехсторонние встречи с участием Азербайджана и других стран, включая трехстороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Баку в 2016 году», - сказал он.

Это сотрудничество будет продолжено, и следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Тегеране, добавил Рухани.

(Авторы: Мехти Сепахванд, Фатих Керимов, Ляман Зейналова)