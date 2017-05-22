Как сохранить прибыль после цифровизации медиа-услуг?

2017-05-22 19:20 | www.trend.az | 3

ВЕНА /Trend/ - В период цифровой трансформации СМИ, то есть адаптации к действительности, нельзя концентрироваться на определенном продукте, а нужно ориентироваться на целевые группы, считает исполнительный директор издательства Ebner Verlag Геррит Клайн.

"Люди покупают издания, чтобы читать точную информацию, а не объявления, которые должны путешествовать, к примеру, как реклама на автобусах. Поэтому сегодня главной задачей является вывести информацию к целевой группе, и не важно, посредством каких каналов это будет происходить", - сказал Клайн в ходе проходящего в понедельник в Вене Европейского газетного конгресса.

По его словам, новый режим будущего - производить и сбывать на рынке, и это требует значительных инвестиций в персонал, технологии и программное обеспечение. Эти инвестиции в конечном счете приносят плоды, считает Клайн.

Производство журналистского контента стоит дорого, но часто после публикации он оказывается забытым. Практически все медиа-компании отдают себе в этом отчет, но мирятся с этим. Издательская группа Ebner разработала эффективную стратегию продажи ценного контента после даты его публикации – стратегию «вечнозеленого контента». Как есть поп-хиты, которые, кажется, никогда не выходят из моды, так и у издателей есть материалы аналогичного формата.

На часовом портале Ebner watchtime.com раздел «самые дорогие часы в мире» стал одним из самых успешных «вечнозеленых» материалов. Статья, впервые опубликованная в обычных новостях, со времени первой публикации пользуется огромной популярностью. Один из приемов заключается в том, чтобы разложить текст и изображения на множество маленьких элементов и постоянно распространять их в различных каналах.

По словам Клайна, также «часы известных президентов», «основы часового искусства», «часы Джеймса Бонда» и «самые захватывающие секреты Rolex» оказались среди постоянно читаемых.

«Вечнозеленый контент» имеет элемент постоянства, но это не вовсе значит, что все материалы после первого выпуска работают сами по себе. Наоборот, именно тогда начинается настоящая работа. Очень важно постоянное обновление содержания в целях поддержания его актуальности. В Ebner материалы обновляются каждые 90 дней, например, могут быть добавлены фото, видео, тексты и проводится актуализация. Таким образом, «вечнозеленый контент» может много лет сохранять свою актуальность и быть интересным.

Европейский газетный конгресс проходит 22-23 мая в Вене при спонсорской поддержке JTI.

(Автор: Илаха Мамедли)