До закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку остаются считаные часы (ФОТО)

2017-05-22 19:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - До закрытия проводимых в столице Азербайджана Баку IV Игр исламской солидарности остаются считаные часы.

Жители и гости столицы спешат принять участие в церемонии закрытия Игр.

Отметим, что церемония закрытия IV Игр исламской солидарности состоится на Бакинском Олимпийском стадионе уже в ближайшие часы.

Открытие IV Игр исламской солидарности прошло 12 мая.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)