Уровень организации Игр исламской солидарности очень высокий – российский турист

2017-05-22 19:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уровень организации IV Игр исламской солидарности в Баку очень высокий, сказал турист из российского города Краснодар Александр Хмель.

«Уровень организации очень высокий. Мы были в Сочи, и смотрели, как открывали и закрывали Олимпиаду. Здесь, я думаю, уровень никак не ниже», - сказал Trend в понедельник Александр Хмель.

Он отметил, что очень удивлен, что спортсмены из мусульманских регионов России не принимают участия в Играх исламской солидарности, и было бы хорошо, если бы они присоединились к соревнованиям на последующих Исламиадах.

По словам туриста, он впервые в Баку, город ему очень понравился и впечатлил своей красотой.

Отметим, что церемония закрытия IV Игр исламской солидарности состоится на Бакинском Олимпийском стадионе уже в ближайшие часы.

Открытие IV Игр исламской солидарности прошло 12 мая.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Вугар Иманов, Елена Косолапова)