Трамп: “Иран должен быть благодарен Обаме за условия сделки по ядерной программе”

2017-05-22 20:19 | www.apa.az | 3

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Иран должен быть очень благодарен прежней администрации США, поскольку им удалось выторговать совершенно фантастические условия сделки, - сказал Трамп. - Однако, вместо того, чтобы быть благодарными, сказать "спасибо", они продолжают нападки на нас".

По словам американского лидера, он видит "присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке" как в виде поставок оружия, так и военных.