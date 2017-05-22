Гюльнара Халилова: Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности показывает, что Азербайджан всегда среди первых

2017-05-22 20:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку мероприятий, подобных IV Играм исламской солидарности, показывает, что Азербайджан всегда среди первых, сказала в понедельник Trend глава Центра национальной одежды, модельер-дизайнер Гюльнара Халилова.



Она отметила, что сегодня Азербайджан знают практически во всем мире. "Это вызывает у нас чувство гордости. Проведение таких мероприятий для Азербайджана очень значимо. Такие мероприятия приносят атмосферу праздника и привлекают большое число туристов", - сказала Халилова.

По мнению известного модельера, подобные мероприятия очень важны с точки зрения пропаганды национальной культуры и наследия Азербайджана.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Азад Гасанли)