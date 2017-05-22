Юные дарования продемонстрировали свои таланты в Баку (ФОТО)

2017-05-22 20:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку с итоговым концертом выступили учащиеся одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Концертная программа прошла при организационной поддержке Международного центра мугама, и была посвящена 95-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова и 55-летию учебного заведения, которое носит его имя.

Мероприятие началось в фойе Международного центра мугама, где группа "Odlar Yurdu" исполнила танцевальные номера.

Во второй части вечера в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Теймура Гёйчаева выступили Хадиджа Бабашева, Туран Джафарзаде, Аббас Гусейнли, Хумай Гаджиева, Эмиль Гаджиев, Саттар Муршудов, Эмин Гасымов, Нигяр Гасанли, Эмин Набизаде, Мактуба Гаджиева, Ляман Масумова, Керим Джафарзаде и Ибрагим Джаббаров.

В программе прозвучали сочинения Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Ниязи, Гаджи Ханмамедова, Васифа Адыгезалова, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других.

Юные дарования продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Каждый концертный номер встречался публикой бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)