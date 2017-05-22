Рынки ждут решения ФРС по учетной ставке

2017-05-22 20:29 | www.oxu.az | 4

Итоги заседания Федеральной резервной системы США будут опубликованы 24 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, протокол может содержать сигналы о возможном повышении учетной ставки в июне.

Отметим, что после майского заседания вероятность повышения ставки выросла до 90%, однако за последние несколько дней эта цифра упала до 60% на фоне слабых экономических показателей и скандала вокруг президента США.

По данным исследовательской компании Marketwatch, аналитики канадского инвестиционного банка TD Securities ожидают положительных сигналов, которые вновь спровоцируют рост вероятности повышения ставки.

Главный экономист Capital Economics Пол Эшворт полагает, что показатели рынка труда будут благоприятны для повышения ставки. Цифра по безработице упала до 4,4% - самой низкой отметки с 2007 года. Однако показатель инфляции за последние 2 месяца несколько смягчился.

Аналитическая группа Report полагает, что положительные сигналы о повышении ФРС учетной ставки приведут к подорожанию доллара, а курс основной валютной пары упадет ниже 1,10 USD/EUR.

У.А.

