На церемонии закрытия Исламиады начался парад атлетов - ОБНОВЛЕНО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2017-05-22 21:13 | www.apa.az | 4

На церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности начался парад атлетов.

Как сообщает АПА, хозяева соревнований – сборная Азербайджана появилась перед зрителями последней.

***

Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает АПА, на церемонии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава оргкомитета Игр, Мехрибан Алиева и Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) Файсал Абдулазиз Аль-Нассар.

Определились обладатели 268 комплектов медалей Исламиады. В течение 11 дней представители 40 стран завоевали 269 золотых, 267 серебряных, 350 бронзовых медалей – всего 886 наград. А команды 14 стран-участниц соревнований уезжают из Баку с пустыми руками.

162 из этих медалей завоевали азербайджанские спортсмены. Мы отстали по общему числу медалей от Турции (195), но по их пробе наша сборная стала победителем Исламиады. Тем самым наша страна впервые стала победителем мультиспортивного мероприятия.