Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

2017-05-22 20:47 | www.oxu.az | 3

Боевикам террористической группировки «Исламское государство» приказали перестать пользоваться соцсетями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает организация SITE, отслеживающая активность джихадистов.

В «постановлении» руководства группировки, фотография которого приложена к публикации, говорится, что использование социальных сетей может выдать местоположение вооруженного отряда и подвергнуть его опасности. В тексте, однако, подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.

На подконтрольной ИГИЛ территории уже более двух лет запрещена техника Apple — по данным экспертов группировки, с ее помощью за ними могут шпионить противники.

С.Б.

