В Каталонии подготовлен документ о «немедленном» отделении от Испании

2017-05-22 21:12 | www.oxu.az | 3

Власти Каталонии разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает El Pais.

Если Мадрид одобрит проведение плебисцита, региональные власти намерены вынести на голосование всего один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?»

В проекте документа также идет речь о то, что регион в случае положительного исхода голосования станет парламентской республикой и останется в составе Европейского союза.

С.Б.

